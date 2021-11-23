ŞEHRİM BENİM EVİM PROJESİ BAŞLADI

MANİSA (Habermetre) - 2014 - 2015 Eğitim-Öğretim yılında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince öğrencilerimizin Manisa ili ve ilçelerini ziyaret ederek tanımalarına, yaşadıkları çevrenin tarihi ve doğal zenginliklerinin farkına varmalarına katkıda bulunmak amacıyla, "Şehrim Benim Evim Projesi" uygulanmaya başlamıştır. 6 yıldır revize edilerek uygulanan proje kapsamında 20. 000'e yakın öğrencimiz gezilere katılmıştır.

2021-2022 eğitim- öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Şehrim Benim Evim Projesi" kapsamında Saruhanlı İlçesi Hacırahmanlı Atatürk Mehmet Otan Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri 23 Kasım 2021 Salı günü 25 öğrenci, idareci ve öğretmenleri ile projenin ilk gezisini gerçekleştirdi. Gezi Manisa Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek başladı. Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcımız Aydın Memük, İl Milli Eğitim Müdür V. Mustafa Akkuyu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Fevzi Yüksel Valilik girişinde öğrencileri kabul etti. Öğrencilerle sohbet edip öğrencilere kitap hediye eden Valimiz hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ardından öğrencilerimiz pandemi kuralları göz önünde bulundurularak Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gönüllü rehber öğretmenlerimiz eşliğinde Ağlayan Kaya, Sultan Camii ve Külliyesi, Muradiye Camii ve Külliyesi, Mevlevihane, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Tarihi Müzesi, Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Şehzadeler Park ve Osmanlı Müzesi gibi ilimizin tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Öğrencilerin ulaşımında Manisa Büyükşehir Belediyesi destek oldu. Proje kapsamında 17 ilçeden öğrenciler Manisa'nın tarihi ve doğal zenginliklerini gezmeye devam edecekler. Gezilerin ardından düzenlenen bilgi yarışmasıyla öğrenciler Manisa'nın kültürünü ve tarihi yapısını araştırıp, sorgulayarak ve yarışma heyecanı içerisinde kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesiyle öğrenme fırsatı bulacak. Projemize katkılarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine, Yunusemre Belediyesine ve Şehzadeler Belediyesine teşekkür ederiz.

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