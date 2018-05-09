Şehrim 2023" Otobüsü Mardin'de

AK Parti Genel Merkezi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Mardin'e gelen "Şehrim 2023" otobüsünde vatandaşlar, kentin 2023 hedefleriyle ilgili görüşlerini paylaştı.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından şehirlerin kendine özgü 2023 hedeflerinin ve vizyon planlarının ortaya konulmasının hedeflendiği "Şehrim 2023" projesi kapsamında kente gelen otobüs, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlarla buluştu.

Otobüsü gezen vatandaşlar, kentin 2023 hedefleriyle ilgili görüşlerini ve düşüncülerini yazarak görevlilere verdi.

AK Parti Mardin İl Başkan Yardımcısı Erdinç Çeçen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehrim 2023" projesinin AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca yürütülen proje ile Türkiye'nin 2023 hedefleri olduğu gibi her ilin de 2023 hedeflerinin olmasını istediklerini belirtti.

Halkın hayalindeki Mardin'i nasıl görmek istediğine dair sorulara cevap aradıklarını aktaran Çeçen, şöyle konuştu:

"Bu proje kapsamında 'Şehrim 2023' otobüsümüz 30 tane büyükşehir gezerek 19'uncu durağı olan Mardin'e bugün varmış bulunmakta. Mardin'e yapacağımız çalışmalar 3 gün sürecek. İlk günümüz Mardin Artuklu 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda olacak, ikinci durağımız Midyat Şelale Meydanı'nda olacak, üçüncü durak olarak da Kızıltepe Özgürlük Meydanı'nda olacak. Bu kapsamda şehrimizle, halkımızla buluşarak halkımızın ne istediğine, nasıl bir şehirde yaşamak istediğini sorup onlardan fikirlerini almak istiyoruz."

Çeçen, toplanan sonuçların AK Parti Genel Merkezinde uzman ekiplerce değerlendirileceğini ve buradan çıkan sonuçlarla birlikte şehrin alt yapısı, üst yapısı ve bununla ilgili mimari ve imar durumlarıyla ilgili çözümler bulunmaya çalışılacağını sözlerine ekledi.