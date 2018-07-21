Şehrim 2023 Otobüsü" Eskişehir'e Gelecek

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Türkiye'nin illerini gezen "Şehrim 2023 Otobüsü", 23 Temmuz'da Eskişehir'e gelecek.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, yaşam ve mekan kalitesi yüksek, kimlikli, sürdürülebilir şehirler kavramlarından yola çıkarak, tıpkı Türkiye'nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymak üzere çalışmalara başladı.

Proje kapsamında şehri en iyi bilenleri, şehirde yaşayanları, şehrin meydanlarında bir araya getirecek "Şehrim 2023 Otobüsü", 23 Temmuz Pazartesi günü Eskişehir'de olacak.

Otobüs, 23-24 Temmuz'da Dede Korkut Parkı'nda, 25 Temmuz Çarşamba günüyse Odunpazarı Hicri Sezen Parkı'nda Eskişehirlilerle bir araya gelecek.