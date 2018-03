Şehrim 2023 Buluşması Balıkesir'de Gerçekleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan "Şehrim 2023" şehir buluşması için Balıkesir'e geldi. Karaaslan Şehrim 2023 projesi hakkında açıklamalarda bulunarak Balıkesirlilerin şehirleri hakkında görüş öneri ve fikirlerini dinledi.

Şehrim 2023 şehir buluşması için Balıkesir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan Balıkesirlilerin şehirleri hakkında görüş öneri ve fikirlerini dinledi. Buluşmanın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Av. Hasan Demirarslan "Kuva-yi Milliye şehri Balıkesirimizin yenilenmeye ve halkın yaşam kalitesini artırmasına ihtiyacı vardı. Şehrim 2023 Projesi kapsamında öne çıkan talep ve hedefleri dikkate alarak Balıkesirimizin daha yaşanabilir bir şehir hale gelme sürecini hızlandırmış olacağız. Şehrim 2023 buluşmasının şehirlerimize ciddi katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. İnşallah bu süreç sonrasında Balıkesirli her vatandaşımızın burada yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir olmasını ve tüm Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum, hayırlı günler diliyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum"dedi.

Birlikte ortak aklı ön plana çıkartacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan bir süre önce yola çıktıklarını ifade ederek "Çıktığımızın öncesinden başlayarak, çıktığımız günden beri bizi çok heyecanlandıran bir proje ile karşınızdayız. Şehrim 2023. adından da anlaşılacağı gibi şehrim yani benim şehrim diyenlerin şehrine yönelik gelecek hayallerini, hedeflerini, hayallerini, projelerini, istek, arzu, taleplerini ne varsa düşündüklerini çevre şehir kültür perspektifinden o çerçeveden öğrenmek birlikte ortak aklı ön plana çıkartacağımız bir çalışmaya imza atmak için bu gün aranızdayız. Çalışmamız aslında cumhurbaşkanımızın genel merkezimizin önünden otobüslerimizin birni doğuya birini batıya göndermek suretiyle başlattığı aslında otobüsler vasıtasıyla aslında şehrin meydanlarında halkla buluştuğumuz, halkın sesine kulak verdiğimiz, onlara şehrinizle ilgili ne düşünüyorsunuz dediğimiz bir anket çalışması olmayan aksine bire bir gözle göze yüz yüze iletişim kurduğumuz yani gelen sese kulak verdiğimiz bir çalışmamız var. Bu açıdan bakıldığında AK Parti'nin halktan aldığını milletin sözüyle birlikte bunları politkaya yasaya düzenlenmeye dönüştürmesi açısından çok yeni bir çalışma değil. Zaten ilk günden itibaren böyle çalıştık ama ilk kez şehircilikle ilgili bir konuyu ilk kezçevre ve kültürün ilk kez şehir meselesinin masaya yatırıldığı konuşulduğu ve halkla birlikte bizde birikenler üzerinden yeni yol haritalarının oluşturulması açısından çok önemli ve Türkiye'de bir ilk olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan biz ekip oluşturduk ekibimiz 13-14 kişilik genç bir ekip. Onlar bir kaç gündür Balıkesir'deydi. Onların gözüylede neler gördüklerini birlikte değerlendireceğiz. Buradan edineceklerimizle inşallah Balıkesir'in ve bu çalışmayı yaptığımız 30 büyükşehirin ve ileride ki etaplarda biz istiyoruz ki Türkiye'nin 81 ili için biz bunu yapalım. O zaman ülkemizi tıpkı diğer bütün alanlarda olduğu gibi eğitimde sağlıkta aklımıza gelen ne varsa Türkiye'yi büyük ve güçlü ülke hedefine ilerletmek için üzerimize düşeni her birimiz kendi adımıza yapmalıysak Balıkesir'in insanlarıda bugün ortaya koyacağınız katkıyla birlikte bence bu gelişime çok büyük destek vereceksiniz"dedi.

Hayatımızda hiç bir şey eskisi gibi değil

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana bir çok alanda çok önemli gelişmeler kat ettiğini ve Türkiye'yi 3 kat büyüttüklerini ifade eden Milletvekili Çiğdem Karaaslan "Bu dile çok kolay geliyor bunu söylerken ama çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Hayatımızda hiç bir şey eskisi gibi değil daha iyiye gitti ama daha da iyiye gitmesini hedeflediğimiz bir çıta var ki bu çıtaya ulaştık diyemiyoruz hiç bir zaman. Çünkü çıtayı belirleyen bizler onu hep bir adım öne götürüyoruz. ve bugün şehirlerimizde 15 yıl önce konuştuğumuz konular yok. Şehrimizde akan kanalizasyonlar yok, çöp dağları yok, maske dağıtmıyor artık gazeteler. Artık günlük hayatımızı etkileyecekk zora sokacak yaşam alanımızı kısıtlayacak bir takım uygulamalar yok şehirlerimizde. Bugün farklı şeylerden bahsediyoruz ama diyoruz ki artık yeni bir şeyler söylemek lazım. Biz nasıl içinde bulunduğumuz durumu ve ötesini ince işçilik dönemi olarak adlandırıyorsak artık şehirlerimizin geleceğine dair bakış açımızı projelerimize, hedeflerimize ve vizyonumuza yansıtacak çok önemli adımlar atmalıyız"şeklinde konuştu.

Balıkesir'in ne denli önemli değerleri olduğunun farkındayız

Bir şehri anlamanın en güzel en doğru yolunun o şehre gitmekle olduğunu ifade eden Milletvekili Çiğdem Karaaslan "İşte biz onun için çıktık yola ve onun için sizlerle bir aradayız. AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak bugüne kadar az önce bahsettiğim konuşmayı uzatmamak için bahsetmeyeceğim bir çok alanda önemli çalışmaları hayata geçirdik. Bize bu yola çıkarken en büyük desteği veren projemizin başladığı gün bana göre sadece otobüsün direksiyonuna oturmakla kalmayıp aslında bu projeninde direksiyonuna oturan cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın selamlarını getirdim ayrıca sizlere. Belediye başkanı olarak başladığı İstanbul'da çok önemli bir dönüşümü hayata geçiren cumhurbaşkanımızın sonra bunu Türkiye ölçeğine yansıtmış olması ve şimdi dünya için büyük bir iddianın sahibi olan bizlerin gelecek vizyonunda her birimizin kendi şehri için söyleyecekleri var. Biz buraya bugün sizleri dinlemek için geldik. Balıkesir'in ne denli önemli değerleri olduğunun farkındayız. Biz aramızda şöyle konuştuk eğer biz başka şehirde bunlardan bir tanesi olsaydı o şehir hakikaten dünya ölçeğinde göz nuru gibi parıldayan bir şehir olurdu. Biz Balıkesir'in de bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Balıkesir biliyoruzki bugün olduğu noktadan çok daha öte noktada olmayı hak eden bir şehir burası. En çokta insanının katkı vereceğini biliyoruz. Çünkü Balıkesir insanı hakikaten bu şehre ama ondan öte tarihimiz boyunca ülke meselelerine ülkenin geleceğine milli mücadele ruhuyla birlikte o ruhu ateşleyen çok önemli şehrin evlatları olarak bugün bizler hala içinde bulunduğumuz bir mücadele dönemini işte böyle kendi alanımızda en iyi neyi yapabiliyorsak onu daha iyi yapmak konusunda hefelerimizden projelerimizden çalışma azmimizden hiç vaz geçmeden yolumuzda daha güçlü bir şekilde ilerleme noktasında bu iradeyi göstermek zorundayız. Ben şimdiden her birinizi katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün yapılacak istişare ne olacak derseniz? Bizler için hepsi ayrı ayrı çok değerli. Bizler onun için buradayız bunlar toplanacak bütün etaplarıyla birlikte değerlendirilecek ve genel başkanımıza sunulacak ve ardından da bir yol haritasına dönüşmesi bekliyoruz. Balıkesirliyim diyen kendisini bu şehre ait hisseden ama dünyanın her hangibir köşesinde bunu yaşayan Balıkesirlilerinde fikirlerini merak ediyoruz." şeklinde konuştu

Toplantıya, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, STK temsilcileri katıldı. - BALIKESİR