Şehriban Hatun Camii nerede, haritadaki yeri neresi? Yeni açılan Şehriban Hatun Camisi hangi ilde ve ilçede bulunuyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Şehriban Hatun Camii'nin açılış törenine katıldı. Bunun ardından vatandaşlar Şehriban Hatun Camisi nerede, hangi mahallede bulunuyor, adresi neresi merak etti. Sizler için Şehriban Hatun Camii haritadaki yerini paylaşacağız.

Üsküdar'da yeni açılan Şehriban Hatun Camii nerede, haritadaki yeri neresi? Şehriban Hatun Camisi hangi şehirde ve ilçede bulunuyor? Şehriban Hatun Camisi ne zaman açıldı? Yapımına ne zaman başlandı. Detaylar yazımızda.

ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ NEREDE? HARİTADAKİ YERİ

Şehriban Hatun Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alıyor . Cami 11 Haziran Cuma günü saat 12:30 da açıldı. Üsküdar Belediyesi'nin resmi sitesine göre caminin adresi "Burhaniye Mahallesi, Çamlıca Caddesi" olarak geçti.

Caminin eski adı "Burhaniye Mahallesi Oğuzhan Cami" olarak geçmektedir. Haritadaki yeri ise aşağıdaki gibidir:

ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ HAKKINDA BİLGİLER

Yapmış olduğu hizmetlerle Sosyal Belediyeciliğe yepyeni anlayışlar getiren ve bu anlayışla milletimizin takdirini kazanan Üsküdar Belediyesi, "Gönül Gönül'e Güzelleşiyor Üsküdar" anlayışıyla altı yılda hayata geçirdiği projeler ve gerçekleştirdiği hizmetlere yapımı tamamlanan 15 yeni eseri daha kazandırıyor.

Yeni yeşil alanlar ve parklardan aşevlerine, E Spor Merkezi'nden eğitim merkezlerine, çeşmelerden camilere 15 yeni eserden bir tanesi olan Burhaniye Şehriban Hatun Camii (eski adıyla Oğuzhan Camii) ve Kur'an Kursu yeniden ibadete açılıyor.

Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde bulunan ve aynı anda 780 kişinin ibadet edebileceği, Kur'an Kursu, bay ve bayan şadırvanı, kütüphanesi, imam ve müezzin lojmanları, Afet Koordinasyon Merkezi ile birlikte Üsküdar Belediyesi tarafından 2200 m²'lik bir külliye haline getirilen Burhaniye Şehriban Hatun Camii 11 Haziran Cuma günü saat 12:30'da düzenlenecek açılış töreni ile Üsküdarlılarla buluşacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CAMİİ AÇILIŞINA KATILDI

İstanbul Üsküdar'da cami açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili şikayetleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i kolundan tutup yanına çıkararak söz aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Şehriban Hatun Camii'nin açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, sözlerinin sonunda vatandaşlara seslenerek kentsel dönüşüm projesine destek vermelerini istedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM AYNI SÖZLERİ BİZE VERMİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bütün Burhaniye mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım. Diyorum ki buradaki tüm konutların, yolların bir anca önce sıkıntılardan kurtulması için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Bir an önce buralardaki dönüşümü yapalım." sözlerine vatandaşlardan birisi "Sayın Cumhurbaşkanım, Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar" sözleriyle yanıt verdi.

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN SÖZ ALDI

O anlarda diğer vatandaşlardan da yükselen seslere kulak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm projesi için verilen sözlerin o mahallede verilmediği öğrendi. Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, her şey aynı olacak. Cumhurbaşkanı olarak ben burada söz veriyorum, tamamen aynı şartlar geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

Sonrasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i kolundan tutup yanına çıkararak "Hilmi Bey bakın ne diyorlar?" diyerek mikrofonu uzatan Erdoğan, aynı sözü belediye başkanından da aldı.