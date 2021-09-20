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Şehri şimşekler aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de gece saatlerinde bastıran fırtına ve yağmur beraberinde inanılmaz görüntüler oluşturdu.

Düzce'de gece saatlerinde bastıran fırtına ve yağmur beraberinde inanılmaz görüntüler oluşturdu. 1 saatte yüzlerce şimşek ve yıldırım düşerken, gece karanlığının arasından çıkan görüntüler kenti aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış gece saatlerinde Düzce'de etkili oldu. Fırtına ve yağmur beraberinde inanılmaz görüntüler oluşturdu. 1 saatte yüzlerce yıldırım ve şimşeğin düştüğü kent aydınlandı. Yağmur ile beraber gece karanlığının arasından çıkan yıldırım ve şimşeklerin düşmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı. En etkileyici doğa olayları arasında yer alan yıldırımların muhteşem etkileyici görüntüleri Düzce'de, İHA muhabiri tarafından görüntülendi.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/İHA)

Şehri şimşekler aydınlattı

Şehri şimşekler aydınlattı

Şehri şimşekler aydınlattı

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Şehri şimşekler aydınlattı
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Haber: Şehri şimşekler aydınlattı - Haberler
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