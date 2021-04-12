Şehri Ramazan ne demek? Ya Şehri Ramazan nedir, ne demek?

Ramazan ayı geldi. Ramazan'ın ilk haftasında camilere asılan mahyalarda sıkça kullanılan 'Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan' cümlesindeki 'şehr-i Ramazan' ifadesi merak ediliyor. Peki, Şehri Ramazan ne demek? Ya Şehri Ramazan nedir, ne demek?

Ramazan ayında milyonlarca Müslüman oruç tutarak ibadetlerini yerini getirecek. Bu yıl corona virüs (koronavirüs) nedeniyle camiler ibadete kapalı olacak ancak camilere mahyalar asılacak. Osmanlı'dan günümüze gelen mahya geleneğinde, Ramazan'ın ilk haftasında camilere asılan Şehri Ramazan ne demek? Ya Şehri Ramazan nedir, ne demek?

ŞEHR-İ RAMAZAN NE DEMEK?

Şehr-i Ramazan, 'Ramazan ayı' demektir. Şehr, Arapça'da 'ay' anlamına gelir. Çoğulu ise 'şuhûr' (aylar) kelimesidir. Bilindiği gibi dinimizin beş şartından biri olan oruç tutmak, 12 aydan oluşan hicri takvimin dokuzuncu ayında yani Ramazan ayında eda edilmektedir.

RAMAZAN'IN ANLAMI NEDİR?

'Ramazan' sözcüğü 'yanmak' ve 'yağmur' anlamlarını içermektedir.

RAMAZAN (RAMADAN) 'YANMAK' DEMEKTİR

'Ramaz(d)' kelimesi güneşin sıcaklığının şiddetinden kızmasıdır ki böyle pek kızgın yere 'ramz(d)a' denir. Ramaz(d)an, 'ramda' mastarından 'yanmak' anlamına gelir. Yani kızgın yerde yalın ayak yürümekle yanmak demektir. Bu aya ramazan denmesinin bir nedeni, bu ayın günahları yaktığıdır. Bu ayda açlık, susuzluk hararetinden ıstırap çekilir. Veyahut oruç hararetinden günahlar yakılır, yok edilir.

RAMAZAN (RAMADAN) 'YAĞMUR' ANLAMINA DA GELİR

Yaz sonunda güz mevsiminin başlangıcında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur manasına gelen 'ramadiyu' mastarından gelir. Bu yağmur nasıl ki yeryüzünü yıkayıp temizliyorsa, şehr-i ramazan da ehl-i imanı günahlardan yıkayıp kalplerini temizlemektedir.

Bu ayın adı inanç doğrultusunda tek başına, yalın olarak kullanılmaz. Genellikle 'şehr-i ramazan' şeklinde bir tamlama olarak söylenmektedir.

ŞEHR-İ RAMAZAN ANLAMI NEDİR?

'Şehr-i ramazan' söylemi zaman zaman anlam karışıklığına da neden olmaktadır. Bu kavramın açıklaması yapılırken düşülen (kimilerince) yanılgının nedeni, 'şehr' sözcüğün iki ayrı dilde (Arapça ve Farsça) yazılışlarının aynı ama anlamlarının farklı olduğunun bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Dilimize yerleşmiş olan ve yaygın olarak kullanılan 'şehr' yani 'şehir' sözcüğü Farsçadır. Kullanımı yaygın olduğundan bu sözcük duyulduğunda doğal olarak ilk akla gelen de 'şehir, kent, il' anlamıdır. Dolayısıyla "şehr-i ramazan" tamlaması bu anlam doğrultusunda 'ramazan(ın) şehri' olarak açıklanmaya çalışılmaktadır. Hatta kimilerince 'Şehrimize hoş geldin ya ramazan!' diye yorumlanmaktadır. Oysa bu yanlıştır.

ŞEHR NE DEMEK?

'Şehr-i Ramazan' kavramında geçen 'şehr' sözcüğü Arapça karşılığıyla değerlendirilmelidir. Arapçada, ayın gökte hilal şeklinde doğması, dolunay olması, tekrar hilal şeklinde küçülüp batması ve tekrar doğması sırasında geçen süreye denir. Yani bir aylık (29 ya da 30 gün) zaman dilimidir.

Sonuç olarak, kısaca 'ay' anlamına gelen Arapça 'şehr' sözcüğü, İslam'ın beş temel esasından biri olan orucun tutulduğu ayın adıyla (ramazan) birleşerek özel bir kavram oluşturmuştur.