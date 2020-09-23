Şehri ebe, korona virüse yenik düştü

Şehri ebe, korona virüse yenik düştü Meslektaşlarının dualarıyla cenazesi memleketine uğurlandı Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan 46 yaşındaki Şehri Kayhan, korona virüs tedavisi gördüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde hayatını kaybetti.

Şehri ebe, korona virüse yenik düştü

Meslektaşlarının dualarıyla cenazesi memleketine uğurlandı

ANTALYA - Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan 46 yaşındaki Şehri Kayhan, korona virüs tedavisi gördüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Dikbıyık Aile Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan Şehri Kayhan (46), 4 Eylül'de geldiği Alanya'da korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Aynı zamanda astım hastası da olan Kayhan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kayhan bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kayhan'ın cansız bedeni hastanedeki sağlıkçılar tarafından yapılan uğurlama töreninin ardından defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi.

Alanya'ya tayin olacaktı

Diğer yandan, 3 çocuk annesi Kayhan'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayin olma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK