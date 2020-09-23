Şehri ebe, korona virüse yenik düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehri ebe, korona virüse yenik düştü

23.09.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:33

Şehri ebe, korona virüse yenik düştü Meslektaşlarının dualarıyla cenazesi memleketine uğurlandı Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan 46 yaşındaki Şehri Kayhan, korona virüs tedavisi gördüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde hayatını kaybetti.

Şehri ebe, korona virüse yenik düştü

Meslektaşlarının dualarıyla cenazesi memleketine uğurlandı

ANTALYA - Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan 46 yaşındaki Şehri Kayhan, korona virüs tedavisi gördüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Dikbıyık Aile Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan Şehri Kayhan (46), 4 Eylül'de geldiği Alanya'da korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Aynı zamanda astım hastası da olan Kayhan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kayhan bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kayhan'ın cansız bedeni hastanedeki sağlıkçılar tarafından yapılan uğurlama töreninin ardından defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi.

Alanya'ya tayin olacaktı

Diğer yandan, 3 çocuk annesi Kayhan'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayin olma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Şehri ebe, korona virüse yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Deniz Akkaya Demet Akalın Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Okan Buruk Tamer Tuna Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla Twitter Saldırı Mahkeme Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehri ebe, korona virüse yenik düştü - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 17:15:58. #1.14#
title