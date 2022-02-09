Sinop'ta su borusu kırılınca kent genelinde sular kesildi

SİNOP (Haberler.com) - Kent Meydanı projesi kapsamında Uğur Mumcu Meydanında yapılan çalışmalar esnasında yolun altından geçen su borusu kırıldı. Bütün şehre su taşıyan borunun kırılmasıyla kent genelinde su kesintisi meydana geldi. Sinop Belediyesi ekipleri, kırılan boruyu onarmak için çalışmalara başladı. Boru çevresinde biriken suyu motorla tahliye ederken, kepçe ile de borunun etrafı temizlenmeye başladı.

Sinop Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Meydan Projesi kapsamında, Uğur Mumcu Meydanında yapılan çalışma esnasında boru kırılması nedeniyle; kentimizde kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır" denildi.

Öte yandan yapılan bu açıklamanın ardından yaklaşık 2 saat sonra tekrar açıklama yapan Sinop Belediyesi, "Meydan Projesi kapsamında, Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan çalışma esnasında meydana gelen arıza ekiplerimizce giderilmiş olup, hatta su verildiğini saygı ile bildiririz" ifadelerini kullandı.