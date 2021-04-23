Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor

İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Haberler | 3. Sayfa

Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor Sakarya'da ekipler kentin dört bir yanında sıkı denetimde Ekiplerin denetimleri havadan da görüntülendi Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da, 23 Nisan dolayısıyla alınan karar kapsamında uygulanan 82...

Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor

Sakarya'da ekipler kentin dört bir yanında sıkı denetimde

Ekiplerin denetimleri havadan da görüntülendi

SAKARYA - Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da, 23 Nisan dolayısıyla alınan karar kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında şehirde polis ekipleri adeta kuş uçurtmuyor. Ekiplerin kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği uygulamalar havadan da görüntülendi.

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte yeni alınan tedbirler kapsamında kısıtlama saatleri 21.00'dan 19.00'a alındı. Bu doğrultuda Sakarya genelinde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin muhtelif yerleri ve giriş çıkışları başta olmak üzere farklı birçok bölgede denetimlerine devam eden polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak HES kodu ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde izin belgeleri, kimlik sorgulamaları ile araç sorgulamaları yapılan vatandaşların birçoğunun kurallara riayet ettiği görüldü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle de uygulanan tam kapanma kapsamında polis ekiplerinin, şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği denetimler ise havadan da görüntülendi.

Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor
Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor
Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor
Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ebru Gündeş Kaan Yıldırım
Spor Muslera Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 21:29:42. #1.15#

title