Şehre tek tek ateşleri ölçülerek alındılar
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Çin Halk Cumhuriyeti, Sakarya

Şehre tek tek ateşleri ölçülerek alındılar

Şehre tek tek ateşleri ölçülerek alındılar Sakarya'da, şehir dışından gelenlere ateş ölçerli önlem Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'da, şehir girişlerinde bulunan trafik kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı.

30.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:52
Şehre tek tek ateşleri ölçülerek alındılar

Şehre tek tek ateşleri ölçülerek alındılar

Sakarya'da, şehir dışından gelenlere ateş ölçerli önlem

SAKARYA - Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'da, şehir girişlerinde bulunan trafik kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda şehir girişlerinde bulunan trafik kontrol noktalarında durdurulan araçlarda polis ekipleri sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yaparken, toplu taşıma araçlarında yolcular arasındaki sosyal mesafe kontrol edildi. Kontroller sonrasında uyarılarda bulunan polis ekipleri vatandaşlara almaları gereken tedbirler konusunda bilgiler aktardı.

Mecburiyetten dışarı çıkmak zorunda olduğunu ve uygulamadan memnuniyet duyduğunu ifade eden vatandaş İbrahim Yılmaz, "Çok güzel bir uygulama. Biz aile olarak evden çıkmamaya gayret gösteriyoruz. Bugün mecbur kaldığım için alışveriş yapmak için evden çıktım. Hükümetimiz çok güzel çalışıyor, polisimiz, hekimlerimiz ve hemşirelerimizden Allah razı olsun. Yeri geldiğinde ateşimizin ölçülmesi güzel memnun kalırım çünkü insan şüphelenmeye başlıyor acaba bizde de var mı yok mu diye insan tereddütte kalıyor" dedi.

İş yerlerini belirli saatlerde açtığını belirten esnaf Harun Kırık, "Genel kontrollerin yapılması lazım. Bizde elimizden geldiğince sokağa çıkmamaya dikkat ediyoruz, işyerlerimizi bile belirli saatlerde açıyoruz. Güzel bir uygulama yani hepimizin sağlığı için gerekli" diye konuştu.

Uygulamadan memnuniyet duyduğunu belirten vatandaş Recep Aşık, "Uygulamayı güzel buluyorum. Mümkün oldukça dışarıya çıkmamak gerekiyor tabi" şeklinde konuştu.

Şehre tek tek ateşleri ölçülerek alındılar

Kaynak: İHA

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Şehre tek tek ateşleri ölçülerek alındılar

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