MUĞLA-ŞEHRE İNEN YABAN DOMUZLARINI ELLERİ İLE BESLEDİLER - Haberler
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MUĞLA-ŞEHRE İNEN YABAN DOMUZLARINI ELLERİ İLE BESLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi.

Fethiye'de, son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzlar, çöpleri karıştırdı. Bazı vatandaşlar gece saatlerinde aç kalan yaban domuzlarını elleri ile besledi. Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, bu anlar ise kente tatile gelen bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

MUĞLA-ŞEHRE İNEN YABAN DOMUZLARINI ELLERİ İLE BESLEDİLER

MUĞLA-ŞEHRE İNEN YABAN DOMUZLARINI ELLERİ İLE BESLEDİLER

MUĞLA-ŞEHRE İNEN YABAN DOMUZLARINI ELLERİ İLE BESLEDİLER

MUĞLA-ŞEHRE İNEN YABAN DOMUZLARINI ELLERİ İLE BESLEDİLER

MUĞLA-ŞEHRE İNEN YABAN DOMUZLARINI ELLERİ İLE BESLEDİLER

MUĞLA-ŞEHRE İNEN YABAN DOMUZLARINI ELLERİ İLE BESLEDİLER

MUĞLA-ŞEHRE İNEN YABAN DOMUZLARINI ELLERİ İLE BESLEDİLER
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Haber: MUĞLA-ŞEHRE İNEN YABAN DOMUZLARINI ELLERİ İLE BESLEDİLER - Haberler
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