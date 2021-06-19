Şehre inen tilki, topla oynadı

SİVAS'ta kent merkezine inen tilki, çocuk parkında gençlerin yanına attığı topla oynadı.

SİVAS'ta kent merkezine inen tilki, çocuk parkında gençlerin yanına attığı topla oynadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eğriköprü Mahallesi, Üniversite TOKİ konutları önündeki parkta, akşam saatlerinde arkadaşları ile buluşup futbol oynayan İbrahim Akyazdan, mola verip dinlenmek istedi. Bu sırada yiyecek aramak için şehre indiği düşünülen bir tilki, Akyazgan'ın yanına kadar geldi. Gençlerin yanına attığı topu önüne alan tilki, bir süre oynadı. İbrahim Akyazgan, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Kıras