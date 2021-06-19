ŞEHRE İNEN TİLKİ KENDİSİNE VERİLEN TOPLA OYNADI
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ŞEHRE İNEN TİLKİ KENDİSİNE VERİLEN TOPLA OYNADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta şehir merkezine inen tilki, çocuk parkında çevredekilerin verdiği topla oynadı.

SİVAS'ta şehir merkezine inen tilki, çocuk parkında çevredekilerin verdiği topla oynadı. O keyifli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Eğriköprü Mahallesi, Üniversite TOKİ konutları önünde bulunan parkta arkadaşları ile futbol oynamak için buluşan İbrahim Akyazdan, bir süre sonra dinlenme molası verdi. Bu sırada yiyecek aramak için bölgeye geldiği sanılan bir tilki Akyazgan'ın yanına kadar geldi. Futbol oynayan gençlerin verdiği topu önüne alan tilki bir süre oynadı. Akyazgan, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

ŞEHRE İNEN TİLKİ KENDİSİNE VERİLEN TOPLA OYNADI
ŞEHRE İNEN TİLKİ KENDİSİNE VERİLEN TOPLA OYNADI
ŞEHRE İNEN TİLKİ KENDİSİNE VERİLEN TOPLA OYNADI
ŞEHRE İNEN TİLKİ KENDİSİNE VERİLEN TOPLA OYNADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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