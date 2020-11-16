Şehre inen kurt böyle görüntülendi
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Şehre inen kurt böyle görüntülendi

16.11.2020 00:21 | Son Güncelleme: 16.11.2020 00:25

Şehre inen kurt böyle görüntülendi Ardahan merkezde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Şehre inen kurt böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan merkezde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, kent merkezine inerek mahalle aralarında yiyecek aradı. Fevzi Bozkurt, çalıştığı işyerinden aracıyla evine gittiği sırada yiyecek arayan kurtla karşılaştı.

Aracıyla ilerlerken cep telefonuyla o anları kaydeden Bozkurt'un çektiği görüntülerde, bölgede yiyecek arayan kurdun daha sonra yerleşim yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Şehre inen kurt böyle görüntülendi
Şehre inen kurt böyle görüntülendi
Şehre inen kurt böyle görüntülendi
Şehre inen kurt böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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