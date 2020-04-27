Şehre inen çakalı vatandaşlar tarafından telef edildi Şehre inen çakalı vatandaşlar tarafından telef edildi Karabük'te, aç kalarak şehre inen çakal vatandaşlar tarafından telef edildi.

Şehre inen çakalı vatandaşlar tarafından telef edildi KARABÜK - Karabük'te, aç kalarak şehre inen çakal vatandaşlar tarafından telef edildi. Edinilen bilgiye göre, dağda aç kalarak şehre inen çakal, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Sümbül Sokak'ta vatandaşlar tarafından fark edildi. Hayvanın sağa sola saldırması üzerine korkuya kapılan vatandaşlar, hayvanı mahalleden uzaklaştırmaya çalıştı. Vatandaşların bunda başarılı olamaması üzerine çakal, vatandaşlar tarafından telef edildi. Telef edilen hayvan belediye ekipleri tarafından alındı. Kaynak: İHA