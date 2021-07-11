Şehre inen arılara zabıta ekipleri müdahale etti

Samsun'da şehir merkezinde bir aydınlatma direğine oğul veren arılara İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Samsun'da şehir merkezinde bir aydınlatma direğine oğul veren arılara İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İlkadım'da yüzlerce arı şehir merkezine indi. Kraliçe arıyı takip eden arılar şehir merkezindeki bir levha direğine yuva yaptı. Bunu gören vatandaşlar Alo 153 hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen çağrı doğrultusunda İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne gelen zabıta ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Yuvanın çevresinde önlem alan ekipler oğul yapan bal arılarına korunaklı elbise kullanarak şekerli su yöntemi ile müdahale etti. Ekipler 2 saatlik bir uğraş sonunda arıları kovanlarına koydu. Arıların toplanmasının ardından çevre sakinleri ve esnaf rahat bir nefes aldı.

"Olaya anında müdahale ettik"

Sıkça görülmeyen bu durum hakkında açıklama yapan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Arılar üreme mevsiminde. Arılar bu dönemde yeni arılar çıkartırlar. Kovanda arı sayısı artıyor ve yeni arılar koloni şeklinde ana arıyı takip ediyorlar. Kovandan kaçan bir ana arıyı takip eden arıların vatandaşlarımıza zarar vermemesi için İlkadım Belediyesi zabıta ekibi olarak müdahale ettik. Arıları bulunduğu yerden kovana aldık" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı