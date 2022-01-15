Şehre inen aç kurtlar köpeği parçaladı

Hakkari kent merkezine inen kurt sürüsü, bir kangal köpeğini parçaladı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Hakkari kent merkezine inen kurt sürüsü, bir kangal köpeğini parçaladı.

Hakkari Sümbül Mahallesi otogar altına inen aç kurtlar, akşam saatlerinde kimsenin bulunmadığı bir saatte Fatih Ağacanğlu'na ait kangal köpeğine saldırdı. Köpeğin kurtlardan artan parçalarını görünce dehşete düşen Ağacanoğlu, daha önce de benzer olayların görüldüğü Hakkari'de, aç kalan kurtların özellikle gece yarısından sonra şehir merkezinde tehlike saçtığını belirtti.

Hakkari'de son günlerde kent merkezinin değişik mahallelerinde kurtların göründüğünü belirten vatandaşlar, dağda yiyecek bulamayan kente inen kurtların insanlara da saldırabileceğini belirttiler. - HAKKARİ

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