Şehre giren herkesin ateşi ölçülüyor Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'a giriş yapan tüm araçlar mercek altına alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'a giriş yapan tüm araçlar mercek altına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin girişinde yolcuların ateşini ölçüp, uyarılarda bulunuyor.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamsında şehirlerarası otobüslere getirilen kısıtlamanın ardından çeşitli il ve ilçelerden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine gelen tüm araçlar denetleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesi girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlerde yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor. Şehir içi yolcu minibüslerinde de yolcular arası oturma mesafesine yönelik denetimler yapılıyor.

(Halil Dağ/İHA)

Kaynak: İHA