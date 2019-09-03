Şehre Dönüş Heyecanı 10'da

03.09.2019 14:03

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Balıkesir'in alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyaları ile şehre dönüşte ziyaretçilerini karşılıyor.



"10 Burda AVM, minik ziyaretçilerini 'Elif'in Düşleri' etkinliği ile karşılıyor"



10 Burda AVM, 6-7-8 Eylül tarihlerinde minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri 'Elif'in Düşleri' etkinliği ile buluşturuyor. 6-7-8 Eylül tarihlerinde 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı 'Elif'in Düşleri' etkinliği ile çocuklar, sebze ve meyvelerin faydalarını öğrenirken sevdikleri çizgi filmin maskot karakterleri ile tanıştıracak.



"Alışverişin Hediyesi Sırt Çantası"



3 - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında 10 Burda AVM'de ki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 300 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, sırt çantasının anında sahibi oluyor.



"10 Burda Kitap Fuarı'nın 2.'si Sahne 10'da"



6 -29 Eylül tarihleri arasında sahne 10'da gerçekleştirilecek 10 Burda Kitap Fuarı ile 10 Burda AVM, sevilen yazarları okurları ile buluşturuyor. Sevdikleri yazarlarla okuyucuları bir araya getirecek olan 10 Burda AVM, ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatacak. 8 Eylül Pazar günü saat 15.00'te sevilen yazar Ahmet Ümit'in imza ve söyleşi etkinliğiyle başlayacak olan 10 Burda Kitap Fuarı, duayyen yazar Orhan Kemal Müzesi Sergisi'ne de ev sahipliği yapacak. Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden 10 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA