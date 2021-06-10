"Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" yarın Şırnak'ta başlayacak
Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Uludere Belediyesi ve Beytüşşebab Belediyesinin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen "Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali", yarın başlayacak.
Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Uludere Belediyesi ve Beytüşşebab Belediyesinin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen "Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali", yarın başlayacak.
Toplam 3 gün sürecek etkinlikte 14 ilden 225 sporcunun pedal çevireceği duyuruldu.
Yarın Şırnak'taki Cumhuriyet Meydanı'nda il protokolünce startı verilecek festivale katılan sporcular, ilk gün 40 kilometrelik Şırnak-Şenoba, ikinci gün 80 kilometrelik Şenoba-Yemişli, son gün ise 120 kilometrelik Yemişli-Beytüşşebab etaplarını geçecekler.
Festivalin sonunda tekrar Şırnak'a dönecek sporcular, bir dizi etkinlikte de yer alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan