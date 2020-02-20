Şehr-i Kadim Aziziye 16. sayısı yayınlandı

20.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:22

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın ilk göreve geldiği dönemde yayın hayatına başlayan Şehr-i Kadim Aziziye dergisi 16. sayısı yayınlandı. Erzurum'un kültürüne ışık tutan dergide 'Erzurum düşerse Anadolu düşer' başlığı altında şehrin en önemli tarihi yapıtlarından biri olan Üç Kümbetler resmi yer aldı. Bu yıl 5. Yılını dolduran ve Edebiyat, tarih, kültür ve sanat konularının ağırlık kazandığı dergide şehrin önde gelen isimlerinin yazıları yer alıyor. Aziziye tabyalarında yazılan destan olarak bilinen 93 Harbi ve yine kurtuluş mücadelesinin eşsiz kahramanlarından Nenehatun'un anlatıldığı dergide Erzurum'un son döneme damgasını vurmuş İslam alimlerinden İsmail Fakirullah Bilgin ve Veli Velioğlu'nun da hayat hikayesini bulmak mümkün.



Şehr-i Kadim Aziziye Dergisi'nde en dikkat çeken özelliklerden birisi de Erzurum içerikli fotoğrafların yoğun olarak kullanıldığı görülüyor. Gazeteci Nihat Kılıçoğulları ve fotoğraf sanatçısı İlteriş Bülent Aydın'ın, 'Erzurum'u fotoğraflayanlar' bölümünde birbirinden güzel görsellikleriyle anlam katan fotoğrafları okuyucuların beğenilerini artıracak gibi görünüyor.



Üç aylık dönemler halinde yayınlanan ve ücretsiz olarak dağıtılan dergiyle ilgili değerlendirme yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Aziziye ilçemizde yeniden bir ihya ve inşa ederken yaptığımız imar çalışmaları ne kadar önemliyse geçmiş tarih ve kültürümüze ait birikimimizde o kadar önemlidir. Çünkü hiçbir toplumun geleceği geçmişinden bağımsız olarak planlanamaz. Planlanırsa da başarılı olunamaz. Milletimizin inşa ettiği Erzurum'un ve bu şehirdeki medeniyetin birikimleri bizim için öncelik taşımaktadır ve geleceğin şehirlerini biçimlendirirken bunlara dayanmak zorundayız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA