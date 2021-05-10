Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
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Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce, Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte mezarların yanı sıra bayrak direklerine zarar verip, reçine akıttığı gerekçesiyle bazı selvi ağaçları kesildi.

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce, Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte mezarların yanı sıra bayrak direklerine zarar verip, reçine akıttığı gerekçesiyle bazı selvi ağaçları kesildi. Ağaçların kesilmesi tepki çekerken, belediye tarafından yapılan açıklamada ağaçların incelenme ve uzman görüşleriyle kesildiği, yerlerine daha uygun türde ağaç dikimi gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaymaklı Mahallesi'nde Trabzon Şehitliği'nin de bulunduğu Sülüklü Mezarlığı'nda yer alan 2 selvi ağacı, geçen hafta önce büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Ağaçların kesilmesi tepki topladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ağaçların kesilmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ağaçların, şehitlikteki mezarların köklerinin yanı sıra bayrak direklerine zarar verip, reçine akıttığı gerekçesiyle, uzman görüşü alınıp kesildiği, yerine de uygun türde ağaç dikileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi

Trabzon Şehitliği'ndeki bazı selvi ağaçları, orman mühendislerinin tespiti sonucu kesilmiştir. Mühendisler tarafından tutulan tutanakta; Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan mezarlığımızda, şehitliğin etrafında bulunan selvi ağaçlarının köklerinin şehit mezarlarının kenar mermer bordürlerinde oynamalar meydana getirdiği, ağaçların yapraklarında bulunan reçine bezlerinden akan reçinenin mermerlerde lekelenmeler oluşturduğu, rüzgarlı havalarda ağaçlarda kuruyan dalların mezarların yanında bulunan bayrak direklerinin düşmesine neden olarak mezarlara zarar verdiği, ayrıca kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar için de tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak çevre, yeşil ve doğa hassasiyetimiz herkesin malumuyken, uzman görüşü ve talebi olmadan ağaç kesim işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu bile olamaz. Ayrıca şehitlerimizin mezarlarına zarar verdiği için orman mühendislerinin tespiti sonucunda kesilen ağaçların yerine daha uygun türde ağaç dikimi gerçekleştirilecektir.

'REÇİNE AKIYORSA SİLERSİN'

Ortahisar Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Oktay Söğüt de, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Sıralanan sebepler ne akla, ne mantığa ne de vicdana sığar. Reçine akıyorsa silersin, dalların düşme tehlikesi varsa budarsın, kökler mermerlerde oynama yapıyorsa mermerleri düzeltirsin ifadelerinde bulundu.

Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ
Son dakika haberleri: ŞEHİTLİKTEKİ SELVİ AĞAÇLARININ KESİLMESİNE TEPKİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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