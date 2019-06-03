Şehitlikte hüzünlü ziyaret

Kırşehir'de, Ramazan Bayramı dolaysıyla arife günü şehitlik ziyaret edildi.

Sabah erken saatlerde Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, kabirlerin başında dua ederek göz yaşı döktü. Şehit anneleri çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi. Aileler, mezarlıkta okunan Kur'an-ı Kerim'e eşlik etti.

Şehitlikte, bayram öncesinde tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, tüm şehitler için dua etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlikteki ailelerin bayramlarını kutlayarak şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla sohbet eden Vali Akın ve Ekicioğlu, ailelerin talep ve önerilerini dinledi.

Vali İbrahim Akın, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde şehitliği ziyaret ederek, dua ettiklerini söyledi.

Şehit ailelerini her zaman baş tacı olarak gördüklerini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Arefe Günü olması dolayısıyla bizler de burada yatan şehitlerimizi ziyaret ederek dua ettik. Onların çok kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etme fırsatı bulduk. Bu vesileyle, vatanımızın birliği, milletimizin huzuru, dirliği için en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli ailelerine sabır diliyorum. Yine aynı amaç uğruna sakatlanan, yaralanan gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Onlara da sağlık ve afiyetler temenni ediyorum."

Kaynak: AA