Şehitlikte Hüzünlü Bayramlaşma

Elazığ'da Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları ve vatandaşlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Kurban Bayramı arifesinde İcadiye ve Kolordu şehitliklerini ziyaret eden şehit aileleri ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti. Ziyarette, bazı şehit yakınları, mezar taşlarını yıkadı.

Şehit anneleri, çocuklarının kabri başında gözyaşlarına hakim olamadı.

"Oğlum bayrak ve vatan için canını verdi"

Şehit Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in babası Metin Aydemir, oğlunun 2,5 yıl önce Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olduğunu anımsattı.

Tek oğlunun vatan için şehit olduğunu dile getiren Aydemir, oğlunun acısını dindirmek için her hafta mezarına gelip şehitliğin bakımını yaptığını, oğluyla hasret giderdiğini söyledi.

Gerekirse vatan için canını da vereceğini aktaran Aydemir, şöyle devam etti:

"Oğlum vatanımız için canını verdi. Gönül isterdi ki her şey güzel olsun. Oğlum bayrak ve vatan için canını verdiği için mezarına kendi ellerimle şanlı Türk bayrağını yaptım. Ne mutlu bize ki oğlum böyle bir şehadete erdi. Bu çok büyük bir gurur. Bu herkese nasip olmaz, keşke bu şehitlik mertebesi bana da nasip olsaydı. Keşke biz şehitlerimizin tırnağı olabilseydik. Bu acının tarifi yok o hep kalbimde ama inancımızdan dolayı Allah sabrını bize veriyor."

"Vatan sağolsun"

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kuvat'ın babası Orhan Kuvat da oğlunun 2008'de Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin önceden yola döşediği mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit düştüğünü anlattı.

Kuvat, "Allah kimseye böyle acı vermesin. Olanlara da sabır versin, çok acı bir durum. Vatan sağolsun. İnşallah bundan sonra kimsenin başına böyle bir şey gelmez." diye konuştu.