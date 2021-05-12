Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
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Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi

Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Şehit aileleri Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Şehit aileleri Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Muaf tutulan aileler sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başladı. Aileler, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı, çiçek ekti.

Kabir başlarında bazı şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Şehit Jandarma Er Mustafa Güngör'ün kardeşi Emel Güngör her bayram, anneler günü ve cuma günleri kardeşini ziyarete geldiğini belirterek, "Acı hep aynı acı. 28 yıl değil o anı yaşıyoruz. Bizim için hep aynı, değişen bir şey yok. Alışamadığımız tek şey." dedi.

Sağlık çalışanı olduğunu dile getiren Güngör, "Yasak da dinlemez gelirdik herhalde. Çünkü bekliyor. Her cuma geliyoruz elimizden geldiği kadar. Kardeşim Şırnak Uludere'de şehit olmuştu. Acı bitmiyor. Yeni şehit haberleri geldikçe o anı yaşıyorsunuz. Değişen bir şey yok aynı gün. Zor acı, tarifi yok." diye konuştu.

"Bakıyorum hepsi aynı yaşta"

Şehit Piyade Er Erdal Şireci'nin kardeşi Leyla Hacıoğlu da "Muaf tutulmamız çok iyi oldu. Allah razı olsun İçişleri Bakanlığından. Zaten gelmemiz gerekiyordu. Bir tek bayramlarda gelebiliyoruz. Normalde çalıştığım için gelemiyorum. Kardeşim Siirt Eruh'ta 1996'da şehit oldu. Buraya geldiğimde üzüntülü hissediyorum. Bakıyorum hepsi aynı yaşta. Üzüntülüyüz." dedi.

Şehit Piyade Asteğmen Yılmaz Kağan'ın kardeşi Makbule Sarı da üzgün olduğunu ve kardeşi olmadan bir bayram daha geçirdiklerini kaydederek, "Bir kardeşimizdi. 1999'da Elazığ'da şehit oldu. Her bayram geliyoruz. Allah razı olsun devletimizden bizlere imkan tanıyor." diye konuştu.

Şırnak'ta şehit olan Tarık İnanlı'nın yeğeni Serap İnanlı da, amcasıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Gurur verici ancak bir yandan da acı verici. Her hafta, her bayram geliyorum. Buraya geldiğimde hüzünleniyorum ama gurur da duyuyorum." dedi.

Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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