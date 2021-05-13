Şehitlikte hüzünlü bayram
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Şehitlikte hüzünlü bayram

Şehitlikte hüzünlü bayram
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'da yaşayan şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti.

Malatya'da yaşayan şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri ve yakınlarının şehitlik ziyaretlerine izin verildi. Malatya'da da şehit aileleri bayramın birinci günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan Şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyen yakınları, mezarlara çiçek bıraktı.

Aileler, şehitlerin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. - MALATYA

Şehitlikte hüzünlü bayram
Şehitlikte hüzünlü bayram
Şehitlikte hüzünlü bayram

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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