Şehitlikte hüzünlü bayram
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Şehitlikte hüzünlü bayram

Bursa'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehit evlatlarının mezarlarını ziyaret etti.

Şehitlikte hüzünlü bayram
24.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:57

Bursa'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehit evlatlarının mezarlarını ziyaret etti.

Bayramda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri bayram sabahı Pınarbaşı Şehitliğine gelerek şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim okudu. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileleri girişte askerler ellerinde kolonya ile karşıladı. Şehit olan yakınlarının mezarlarının başına giden şehit aileleri uzun süre dua etti.

Tüm şehit ailelerinin bayramını kutladığını ifade eden şehit aileleri, "Allah devletimize milletimize sağlık versin. Bugün bize ziyaret etme imkanı verdiği için devletimize çok teşekkür ederiz. Burada duamızı ediyoruz hüzünlü olsak da aynı zamanda mutluyuz. Acıları hala yüreğimizde duruyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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