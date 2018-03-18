Şehitlikte Duygusal Tören

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Manisa Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törende şehit mezarlarına karanfil bırakılıp dua edildi.

Törende ilk olarak Manisa Valiliği, Manisa Garnizon Komutanlığı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Muharip Gaziler Derneği, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi çelenkleri sunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından gerçekleştirilen saygı duruşunda askerler tarafından şehitler anısına saygı atışı yapıldı. Düzenlenen törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise Şehitlik Defterini imzalayarak şunları yazdı: "Türk milletinin sevgili, kahraman, asil evlatları, aziz şehitlerimiz, zafer müjde ve vaadinin tecellisine yakından sahip olduğumuz kutlu zaferin seneyi devriyesindeyiz. Ruhlarınız şad olsun. Alemlerin rabbi olan Allah'ın rahmeti, selamı üzerine olsun. Bu vatan yeni Mehmet'ler, Mehmetçikler, Mustafa Kemalleri'yle takım sancaktarı olmaya devam edecek. Zaferlerimiz, zaferlere giden yolumuz açık, kutlu ve bereketli olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol dualar ederek, şehitliği dolaştı, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra protokol Kırtık Mezarlığındaki Polis şehitliğini ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti. Törende şehit aileleri duygusal anlar yaşarken şehit verdikleri evlatları için bol bol dua etti. Vali Güvençer de şehit ailelerine sabırlar dileyip onlarla birlikte dua etti.

Düzenlenen çelenk sunma törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Albay Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, siyasi parti temsilcileri, askeri ve sivil erkan, sivil toplum temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA