Şehitlikte duygulandıran bayramlaşma Şehitlikte duygulandıran bayramlaşma Denizli'de şehit ailelerinin buruk bayram sevinci Sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri özel izinle evlatlarının mezarlarına bayram ziyareti yaptı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli'de şehit aileleri ve yakınları şehitliğe adeta...

Şehitlikte duygulandıran bayramlaşma

Denizli'de şehit ailelerinin buruk bayram sevinci

Sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri özel izinle evlatlarının mezarlarına bayram ziyareti yaptı

DENİZLİ - 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli'de şehit aileleri ve yakınları şehitliğe adeta akın etti. Buruk bayram sevinci yaşayan şehit aileleri evlatlarının mezarlarını ziyaret edip bol bol dua edip onlarla adeta hasret giderdiler. Şehitliğe ziyarete gelen bir şehit annesi ise 26 yıl geçmesine rağmen acısının halen ilk günkü gibi olduğunu söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde alınan 4 günlük kısıtlama kararı Denizli'de de uygulanıyor. Kısıtlama kararına karşın Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınlarına şehitlik ziyaretleri için izin verildi. Kentte verilen izin ile birlikte şehit aileleri Asri Mezarlıktaki şehitliğe adeta akın etti. Şehitliğe gelme imkanları olmayan şehit aileleri için Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı ekipler araç tahsisinde bulundu. Şehitliğe gelen aileler evlatlarının mezarları başında bol bol dua edip, Kur'an-ı Kerim okuyup onlarla adeta hasret giderdiler.

"Acı hiç bitmiyor"

Şehitlikteki 1994 yılında şehit olan Jandarma Onbaşı Murat Öztürk'ün mezarına gelen annesi Gül Sevim Öztürk, acısının halen ilk günkü gibi olduğunu söyleyerek oğlunun mezar taşı ve başucundaki Türk bayrağını öptü. Öztürk, "Acı bir şey. Geldik işte, geliyoruz hiçbir cevap yok, bayramlaşmak yok. Sevine sevine geliyoruz, üzüle üzüle dönüyoruz. Bizim için bayramın hiçbir anlamı yok zaten. Yaşamak zorundayız. Bayrağı çok severim. Her geldiğimde öperim. Bayrağa saygım çok büyük. Oğlum bayrak için vatan için canını verdi. Öpülmeye, sarılmaya, koklanmaya, gözyaşı dökmeye değer bunun için. 26 yıl oldu. Aklıma geldikçe acısı bugün gibi. Acı hiç bitmiyor" dedi.

Kaynak: İHA