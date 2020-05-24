Şehitlikte buruk bayram
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Şehitlikte buruk bayram

Şehitlikte buruk bayram Erzincan'da şehit yakınları bayramın birinci gününde Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek dualar okudu.

24.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:22

Şehitlikte buruk bayram

ERZİNCAN - Erzincan'da şehit yakınları bayramın birinci gününde Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek dualar okudu.

Ramazan Bayramı süresince Covid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına ek tedbirler kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre mezarlık ziyaretlerine de kısıtlama getirildi. Sadece şehit yakınları valilik ve kaymakamlıklara başvurarak ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor.

Erzincan'da da izin alan şehit yakınları bayramın birinci gününde Terzibaba'da bulunan Garnizon Şehitliğini ziyaret ettiler.

Şehit yakınları kabristan başında dualar okuyarak gözyaşı döktüler.

Bugüne münhasır olmak üzere aziz şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçilerine şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlandığı belirtildi.

Şehitlikte buruk bayram

Kaynak: İHA

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