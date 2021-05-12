Şehitlikte bayram ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehitlikte bayram ziyareti

Şehitlikte bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurumlu şehit yakınları arife gününde şehitlik ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

Erzurumlu şehit yakınları arife gününde şehitlik ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

Erzurumlu Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın annesi ve kız kardeşi arife gününde şehitliği ziyaret ederek dua okudular.

15 Mart 2018 tarihinde Afrin operasyonunda şehit düşen Şehit Muhammed Kır'ın annesi Hemra Cömert ve kız kardeşi Büşra Kır Kars Kapı Şehitliğine gelerek şehitlerine bayram ziyaretinde bulundular.

Şehit Muhammed Kır'ın annesi Hemra Cömert, "Hepinize hayırlı günler dilerim. Bayramınız mübarek olsun. Bilindiği gibi bayramımız bizlerin bu günden başlar. Hemen hemen her gün oğlumu ziyarete gelirim. Evlat acısı çok olsa bile bunun mükafatı da elbette çok. Rabbim şehadetini kabul etsin. Evladım diye demiyorum çok iyi bir evlattı. İyi insan ki Rabbimde onu yanına aldı. Böyle şehadeti Rabbim kimselere de nasip etmez. Mükafatların en büyüğü, şehit olanların aile yakınlarına da Rabbim sabırlar versin" dedi.

Şehit Muhammed Kır'ın kız kardeşi Büşra Kır'da "Bana şehit kız kardeşi olmak nasip oldu. Ağabeyim çok farklı bir huya sahiptir. Şehit olmadan önceleri bizler ona evde hep misafir gözüyle bakardık, acısı çok farklı. Buraya her geldiğimizde ister istemez farklı bir duygu oluşuyor. İçimdeki farklı bir duygu inşallah cennettedir. Rüyalarımıza giriyor. Allah hepsinin makamını yüce etsin. Tüm İslam aleminin de bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Pınar Altuğ Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehitlikte bayram ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:09:30. #1.15#

title