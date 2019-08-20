Şehitliklere yönlendirme tabelaları yapıldı

20.08.2019 10:44

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde uzun zamandır eksikliği hiisedilen şehitliklere yönlendirme tabelalarının 30 Ağustos öncesi yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakmı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında şehitliklerimize ulaşımın sağlandığı güzergah'da yönlendirme tabelalarının montajı Afyonkarahisar Karayolları Şefliği tarafından yapıldı.

Bununla birlikte Ağaçköy de şehitlik 1 ve şehitlik 2 olmak üzere iki şehitliğimizin ayrı ayrı yerlerde olduğunu belirtmek ve ziyaretçilerin bu noktada sıkıntı yaşamamaları adına bu bölgede de yönlendirme tabela yapılmasına ilişkin gerekli talimatları verdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA