Şehitliklere Ramazan Bayramı ziyareti Mersin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edilerek, dualar okundu.

Mersin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edilerek, dualar okundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren evlatlarıyla bayramlaşmak isteyen şehit ailelerini Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'na götürdü.

Ekipler, ailelere kolonya, bayram şekeri, lokum ve çiçek de ikram etti.

Maske takarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alan aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri sulayıp, Kur'an-ı Kerim okudu. Yakınlarını ziyaret için mezarlığa gelen bazı vatandaşlar şehitler için dua etti.

Öte yandan Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin babası emekli emniyet müdürü Ertuğrul Verdi de ailelerle bayramlaşmak için şehitliğe geldi.

"İçim açıldı yavrumu görünce"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaparken şehit olan Piyade Er Çetin Özçiftçi'nin annesi Rukiye Özçiftçi (70), AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitliğe gelmek için sabırsızlandığını söyledi.

Özçiftçi, oğluyla buluşmak için erkenden hazırlandığını belirterek, "Sabah erkenden hazır oldum hem dua ettim hem de bekledim. Gelemeyeceğim diye korktum. Allah razı olsun büyüklerimizden, başımızdakilerden getirdiler bizi. İçim açıldı yavrumu görünce. Gelemeseydim temelli kahrolurdum." dedi.

Sürekli dua ettiğini anlatan Özçiftçi, "Yüceler yücesi Rabbim bir serinlik veriyor. Yoksa dayanacak gibi değil. Ayaklarını kınalayıp göndermiştim. Ablasının düğününe geldi, 'sandığa oturacağım' dedi, oturdu. Sonra gitti şehit oldu. Az bir günü, 1,5 ayı kalmıştı, gelecekti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA