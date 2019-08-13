Şehitliklere bayram ziyareti

13.08.2019 16:02

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı İsmail Macit ve dernek üyeleri ile şehit aileleri kurban bayramı dolayısıyla İslahiye Şehitliğini ziyaret etti.

Ziyarette şehitliğe gelen aileler şehit kabirlerinin başında dualar etti.

İzmir'de 1985 yılında gerçekleştirilen "Deniz Kurdu-85" tatbikatında tank çıkarma gemisinin batması sonucu 39 askerin şehit olduğu kazada, naaşı bulunamayan Topçu Çavuş Sıtkı Doğan'ın annesi Döndü Doğan (78) da oğlu için yapılan mezar başında dua okudu.

Birbirleriyle de bayramlaşan aileler İlçe Müftülüğünce görevli İmam Hatip tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından topluca fotoğraf çektirdikten sonra şehitlikten ayrıldılar.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı Macit, gazetecilere yaptığı açıklamasında, şehit aileleriyle birlikte bayram dolayısıyla ziyarette bulunduklarını belirtti.

Macit, "Allah bir daha böyle acı vermesin, bir daha şehitler olmasın, istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA