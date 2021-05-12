Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Karaman

Karaman'da Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında bulunan şehitliklerde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine su dökerek karanfil bıraktı.

Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 53'e, yaralı sayısı 320'ye yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 53'e, yaralı sayısı 320'ye yükseldi.
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Aleyna Tilki Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ali Tandoğan Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:42:38. #1.15#

title