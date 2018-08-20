Şehitliklerde Hüzünlü Bayram Arifesi

Kütahya'da bayram arifesi nedeniyle şehit aileleri ve yakınları ile protokol üyeleri Hava ve Polis şehitliklerini ziyaret etti.

Şehit aileleri ve yakınları, şehitlerinin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

2000 yılında şehit olan İbrahim Karadeli'nin annesi Rukiye Karadeli ve diğer yakınları Karadeli'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.

Oğlunun acısını hala yüreğinde taşıdığını belirten anne Rukiye Karadeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Oğlumun acısı çok büyük. Bayramlar geldiğinde eksikliği yüreğimi yakıyor. Oğlum şehit olmaya çok özeniyordu. İzne geldiğinde, "ben askerden şehit olarak geleceğim" dedi. Şehit yakını olmanın gururu da çok acısı da çok. Ama böyle günlerde acısı gururunun önüne geçiyor."

2005 yılında şehit olan Harun Kahya'nın amcası Ahmet Kahya ise yeğeni Harun'un kabrini her bayram olduğu gibi bu bayramda da ziyarete geldiğini dile getirdi.

Yeğeninin yokluğunu her zaman hissettiklerini anlatan Kahya, "Şehitlerimizin yerlerini doldurmak zor. Vatan için kendilerini feda ettiler. Kabirleri cennet olsun. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Böyle günlerde özellikle boşlukları daha çok hissediliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Jandarma Komutan vekili Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehitliği ziyaret ederek burada dua edip şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Nayir ve protokol üyeleri, Huzurevi ve Sevgi Evleri sakinlerini de ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.