Şehitliklerde hüzünlü bayram
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehitliklerde hüzünlü bayram

Adana ve Mersin'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyarette bulundu.

Şehitliklerde hüzünlü bayram
24.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:08

Adana ve Mersin'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyarette bulundu.

Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Asri Mezarlık Garnizon Şehitliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Görevliler, ailelere kolonya, bayram şekeri, lokum ve çiçek ikram etti. Maske takarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alan aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri suladı.

Adana Şehit Aileleri Malülleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Kunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna en kıymetli varlıkları olan evlatlarını şehit verdiklerini söyledi.

Bayram dolayısıyla evlatlarının mezarlarını ziyaret ettiklerini belirten Kunt, "Hepimiz, tüm şehit aileleri şehitliklere koştuk. Çocuklarımızın başında oturduk, soğuk mermere sarıldık, çocuklarımızla dertleştik." dedi.

Yaklaşık 3 yıl önce Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan kalkışından kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın annesi Semiha Sığnak da oğlunun mezarını ziyaret etti.

Bayram dolayısıyla şehitliğe geldiğini aktaran Sığnak, "Bizim bayramımız böyle işte. Herkes çocuğuna, evladına sarılırken biz de taşına toprağına sarılıyoruz." diye konuştu.

"Yavrumu görünce içim açıldı"

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren evlatlarıyla bayramlaşmak isteyen şehit ailelerini Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'na götürdü. Ekipler, ailelere kolonya, bayram şekeri, lokum ve çiçek ikram etti. Kovid-19 önlemlerini alan aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri sulayıp Kur'an-ı Kerim okudu. Yakınlarını ziyaret için mezarlığa gelen bazı vatandaşlar da şehitler için dua etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaparken şehit olan Piyade Er Çetin Özçiftçi'nin annesi Rukiye Özçiftçi (70), bayram günü şehitliğe gelmek için sabırsızlandığını söyledi.

Özçiftçi, şehitlikte oğluyla buluşmak için erkenden hazırlandığını belirterek "Sabah erkenden hazır oldum. Hem dua ettim hem de bekledim. Gelemeyeceğim diye korktum. Allah razı olsun büyüklerimizden ve başımızdakilerden, getirdiler bizi. Yavrumu görünce içim açıldı. Gelemeseydim temelli kahrolurdum." dedi.

Sürekli dua ettiğini dile getiren Özçiftçi, "Yüceler yücesi Rabb'im bir serinlik veriyor. Yoksa dayanacak gibi değil. Ayaklarını kınalayıp göndermiştim. Ablasının düğününe geldi, 'Sandığa oturacağım' dedi, oturdu. Sonra gitti şehit oldu. Az bir günü, 1,5 ayı kalmıştı, gelecekti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Haber
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Haber
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen...
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
'Nerede o eski bayramlar' sözü bu bayram gerçek oldu
"Nerede o eski bayramlar" sözü bu bayram gerçek oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde 'Uzun ince bir yoldayım' yoldayım türküsü çalındı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya İrem Derici Demet Akalın Hande Ataizi
Spor Neymar Can Bartu Lionel Messi Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Araştırma
Şu an buradasınız: Şehitliklerde hüzünlü bayram - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 15:08:07. #1.15#
title