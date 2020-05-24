Şehitliklerde hüzünlü bayram
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Şehitliklerde hüzünlü bayram

Kayseri'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nda şehitliklere ziyarette bulundu.

24.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:01

Kayseri'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nda şehitliklere ziyarette bulundu.

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesince, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kartal Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti ic¸in muaf tutulan s¸ehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliğe akın etti.

Törende, şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü. Aileler, çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi.

Törene katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın burada yaptığı açıklamada, bu bayramı da şehit aileleriyle birlikte geçiriyor olmanın verdiği mutluluğu yaşadıklarını söyledi.

Şehit ailelerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutularak yakınlarını ziyaret ettiklerini belirten Günaydın, "Ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için canını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bayramlarımızın manevi ruhu çok önemli. Kuçaklaşamasak da, birbirimize gidip gelemesek de bayramlarımızı yine de yaşıyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bu bayram biraz buruk geçtiğini ancak her şeye rağmen birlik ve beraberlik için bayramın dolu dolu yaşanması gerektiğini aktardır.

Törene, Günaydın ve Büyükkılıç'ın yanı sıra ürkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Şehitliklerde hüzünlü bayram

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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