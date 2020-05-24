Şehitliklerde hüzünlü bayram Şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.

Şehitliklere sabah saatlerinden itibaren gelen aileler, bayraklarla donatılan mezar taşlarını gözyaşı dökerek yıkadı, kabirleri başında Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Bazı vatandaşlar da şehit mezarlarına bakım yaparak, çiçek bıraktı.

Ankara Müftülüğü imamları Cebeci Askeri Şehitliği'nde ve Gültepe Polis Şehitliği'nde Kuran-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Cebeci Askeri Şehitliği'nde kabri bulunan, Konya'da 2015'te şehit düşen hava pilot kurmay yüzbaşı Mustafa Tanış'ın annesi Yurdagül Tanış, "Sözün bittiği yer. Beş yıl oldu şehit düşeli Konya'da. Bundan zor hiçbir şey yok. Sokağa çıkma yasağı olana kadar her gün geliyorduk. Bugün yine burdayız. Buraya gelerek teselli oluyoruz." dedi.

Acılarının hafiflemediğini söyleyen gözü yaşlı anne Tanış, şehit veren ailelerin hepsinin acısını her gün aynı olduğunu belirterek, "Acımız hafiflemiyor. Bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Siirt Eruh'ta 1994'te şehit düşen jandarma er Cemal Güler'in babası Burak Güler ise "Vatan sağolsun. Vatan için hepimiz hazırız. Bu vatanı kurtaracağız. Vatanımız varlığı ilelebet devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA