Şehitliklerde hüzünlü bayram

11.08.2019 11:12

Şehitliğin genel görüntüsü

Şehit mezarlarından detay görüntüler

Şehitlerin mezarlarında dua eden yakınları MALATYA - Malatya'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Kaynak: AA