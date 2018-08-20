Şehitliklerde Hüzünlü Bayram

Samsun, Amasya ve Çankırı'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Samsun Asri Mezarlığı'ndaki şehitliklerini ziyaret eden şehit aileleri ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

Ziyarette bazı şehit yakınları mezar taşlarını yıkadı, çiçekleri suladı. Şehit anneleri, çocuklarının kabri başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit polis memuru Tuncay Karataş'ın annesi Rediye Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı acının hala taze olduğunu söyledi.

Oğlunun 2001 yılında Taksim'de canlı bombayı yakalarken vatanı için şehit olduğunu dile getiren üç çocuk annesi Karataş, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Ne askerimiz ne polisimiz bundan sonra şehit olsun, zor bir şey. Allah askerimize polisimize yardım etsin." dedi.

Acısını yüreğinde yaşadığını ifade eden Karataş, "26 yaşındaydı daha, hiç gününü görmedi. Üç aylık evliydi, üç aylık polisti. Dünyadan muradını alamadan şehit oldu. Her gün aynı acıyı yaşıyorum. Ambulans gördüğüm zaman, sirenlerin çaldığını duyduğum zaman oğlum aklıma geliyor. Benim için bugün olmuş gibi acım." diye konuştu.

"Bu topraklardan bir parça bile alamayacaklar"

Şehit annesi Karataş, terörle mücadelenin etkili olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Teröristler hiç sevinmesin, iki oğlum, bir kızım vardı, bir oğlum, bir kızım kaldı. Allah bana peş peşe 4 oğlan torun verdi." diyen Karataş, şunları kaydetti:

"Oğlumun yerine 4 asker, polis yetiştiriyorum. Hiç sevinmesinler, ölene kadar onların peşindeyiz. Bizim topraklarımızı elde edemeyecekler. Başımızda büyükler, geriden gelen gençler olduktan sonra hiçbir zaman Türkiye'den bir parça alamayacaklar. Ben ağlıyorum ama oğlum şehit oldu diye ağlamıyorum, oğlum orada en güzel yerlerde. Allah herkesi orayı nasip etsin. İsteyen olamaz. Oğlum vatanı için, milleti için şehit oldu."

Şehit Jandarma Er Erdal Ak'ın kardeşi Ramazan Ak ise 1996 yılında Erzincan'da şehit düşen kardeşinin acının dinmediğini belirtti.

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını gördükçe mutlu olduklarını vurgulayan Ak, "Abimin şehit olduğu zamanlarda karşılığı pek olmuyordu. Şehit düşüyordu ama karşı tarafta pek kayıp olmuyordu. Şu anda bakıyoruz, 40-50 kayıp veriyorlar. Cumhurbaşkanımız bu işin takibinde, verdiği mücadeleyi görüyoruz. Kendisine bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Acılarımız bitmese de tesellimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Amasya

Amasya'da Tekirdede Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Piyade Albay Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile şehit yakınları vatandaşlar, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

Varol, şehit aileleriyle bayramlaşarak bir süre sohbet etti.



İslam dininde şehitlik makamının çok önemli ve yüksek olduğuna dikkati çeken Varol, "Şehitlerimizin bizlere emanet olan aileleri her zaman başımızın tacıdır. Onları ziyaret edip sorunlarıyla ilgilenmek bizim sorumluluğumuzdur. Bu ülkede her ailenin yakın veya uzak sülalesinde mutlaka şehit vardır. Bu vatanda yaşamanın bedeli ağırdır. Bunun için daha çok çalışacağız. Birlik ve beraberliğimizi diri tutacağız. İnşallah hep birlikte böyle güzel bir hava içinde bayramı bayram tadında geçiririz. Bu vesileyle herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çankırı

Çankırı'da şehit yakınları ve protokol üyeleri, arife günü dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve protokol üyeleri, şehit mezarlıklarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.



Vali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramlarda mezarlıkların ziyaret edilmesinin gelenek olduğunu hatırlattı.

Şehit mezarlıklarını aileleriyle birlikte ziyaret ettiklerini anlatan Aktaş, "Bütün şehitlerimiz ve şehit ailelerimiz, kendi ailelerimiz ve kendi yakınlarımızı temsilen bu şehitlikte tüm şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etmiş olmayı umuyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta Çankırı olmak tüm milletimize hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.



Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke de bayram arifesinde şehit ziyareti yaptıklarını dile getirdi.

Şehitlerle bayramlaşmak için şehitliğe geldiklerini aktaran Teke, "Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadete koşan, hayatının baharında kendilerini feda eden aslan parçalarıyla bayramlaşmaya geldik. Şehit aileleri bayramda hüzün ve mutluluğu bir arada yaşıyorlar." diye konuştu.