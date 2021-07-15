Şehitlikler ziyaret edildi

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklere karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklere karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer protokol 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret etti.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın okuttuğu duanın ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Daha sonra Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen programda da şehitler için mevlit okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt