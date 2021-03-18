Şehitlikler ziyaret edildi
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Şehitlikler ziyaret edildi

18.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:00
Şehitlikler ziyaret edildi

18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle protokol üyeleri Kargı mezarlığındaki şehitlikleri ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle protokol üyeleri Kargı mezarlığındaki şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitlerin mezarı başında, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Mezarlıktaki tüm şehitliklerin ziyaret edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Etkinliğe Kaymakam Abdulhamid Uyar, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Esnaf Odası Başkanı Fevzi Bilgin, şehit yakınları, gaziler, askeri ve emniyet personeli katıldı. - ÇORUM

Şehitlikler ziyaret edildi
Şehitlikler ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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