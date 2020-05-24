Şehitlik ziyareti
Bolu'da şehit yakınları Ramazan Bayramı'nını birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
24.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:37
Bolu'da şehit yakınları Ramazan Bayramı'nını birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Bolu Garnizon Şehitliğine geldi.
Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, kabir temizliği de temizlik de yaptı.
Bolu Valiliği tarafından şehitlikte Kuran'ı Kerim okutularak dua edildi.
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Kaynak: AA