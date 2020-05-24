Şehitlik ziyareti Bolu'da şehit yakınları Ramazan Bayramı'nını birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Bolu'da şehit yakınları Ramazan Bayramı'nını birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Bolu Garnizon Şehitliğine geldi.

Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, kabir temizliği de temizlik de yaptı.

Bolu Valiliği tarafından şehitlikte Kuran'ı Kerim okutularak dua edildi.

Kaynak: AA