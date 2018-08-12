Şehitlik ve Gazilik Maaşlarımızı Devlete Bağışlamaya Hazırız"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları ortak basın açıklaması ile şehitlik ve gazilik maaşlarını devlete bağışlamaya hazır olduklarını söyledi.

Tüm şehit yakınları ve gazilerin devlete her türlü desteği vermek için hazır beklediği belirtilen açıklamada, hainlerin her zaman ülkemize saldırdığı belirtildi. Ziya Sözen ve Abbas Güçlü tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, "Üç tarafı denizlerle, dört tarafı hainlerle çevrili olan yaşadığımız bu kara parçasında daha dün Çanakkale'de atalarımıza diz çöken Haçlı zihniyetinin torunları geçmişten aldıkları yenilgilerin intikamını almak üzere ülkemize dört bir yandan saldırıyorlar. Birinci Dünya Savaşı sonrası hasta adam dedikleri Osmanlı'nın son kalesi olan tam bağımsız bir Türkiye istemeyen bu hain zihniyet, şer odakları ve içimizdeki iş birlikçileri dün diz çöktüremedikleri ülkemize son günlerde bir takım ekonomik ambargolar uygulamak suretiyle kendilerince diz çöktürmeye çalışıyorlar. Yıllarca terör örgütlerini maşa olarak ülkemize karşı kullanmak suretiyle bize diz çöktürmeye çalışan bu hain zihniyet, 15 Temmuzda ülkemizde hain darbe girişiminde bulunmak suretiyle ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar. Halkımız tıpkı atalarımızın Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşında bir çok cephede yaptığı gibi bu hain ve alçaklara 15 Temmuz gecesi de bedenlerini tankların önüne atarak 252 şehit ve binlerce gazi verme pahasına bu hainlere diz çökmeyeceğimizi bir kez daha bütün dünyada göstermiştir. Tankların önüne bedenlerini koyacak kadar gözü kara olan bu aziz milletimiz var olduğu müddetçe, dolarda bir takım manipülasyonlar yaparak, ekonomik ambargolar uygulayarak bize diz çöktürmeye çalışanlar bu beyhude çabalarına asla ulaşamayacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

"Ekmeksiz yaşarız, parasız yaşarız ama vatansız asla yaşayamayız"

Açıklamada ekmeksiz, parasız yaşanacağı ancak vatansız asla yaşanamayacağı belirtilerek şunlara yer verildi:

"Terörle mücadelede ve 15 Temmuz gecesinde canlarını bu vatan için, bayrağımız için, onur ve şerefimiz için, tam bağımsız bir Türkiye için feda eden şehitlerimizin aileleri ve gaziler olarak ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde aldığımız şehitlik ve gazilik maaşını devletimizin hazinesine bağışlamak istiyoruz. Bizler bu vatan için, bayrağımızın dalgalanması için, ezanlarımızın susmaması için, sevdiklerimizi, gözlerimizin nuru çocuklarımızı, babalarımızı şehit verdiysek, bugün de aynı amaçlar uğruna aldığımız maaşları feda etmeye hazırız. Yeter ki bayrağımız inmesin, ezanımız susmasın, namus ve onurumuz çiğnenmesin, ülkemiz tam bağımsız olarak varlığını sürdürsün. Çünkü biz biliyoruz ki, parasız yaşarız, ekmeksiz yaşarız ama vatansız asla yaşayamayız. Biliyoruz ve inanıyoruz ki; vatanı olmayanın şerefi de, onuru da olmaz. Biz şehit aileleri, gaziler olarak malımızla, mülkümüzle, canımız ve kanımızla devletimizin, milletimizin ve ülkemizin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Biz bu vatan için sadece maaşımızı değil, bin canımız olsa hepsini feda etmeye hazırız. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi "Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana". Bizde ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarda ülkemiz için ne yaparsak azdır. Bu ülkede yaşayan herkes bu zor zamanlarda ülkemize sahip çıkmalıdır. Çünkü bizim gidecek başka ülkemiz, sığınacak başka limanımız yoktur. Hepimiz aynı gemideyiz ve bu gemi batarsa hepimiz batarız. Bundan dolayı gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Gün hepimizin ülkemize sahip çıkma günüdür". - DİYARBAKIR