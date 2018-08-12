Şehitlik ve Gazilik Maaşını Devletimizin Hazinesine Bağışlamak İstiyoruz"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Şehitlerimizin aileleri ve gaziler olarak ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde aldığımız şehitlik ve gazilik maaşını devletimizin hazinesine bağışlamak istiyoruz." dedi.

Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, dün Çanakkale'de atalarına diz çöken Haçlı zihniyetinin torunlarının geçmişten aldıkları yenilgilerin intikamını almak için ülkeye dört bir yandan saldırdıklarını belirtti.

Birinci Dünya Savaşı sonrası tam bağımsız bir Türkiye istemeyen bu hain zihniyet, şer odakları ve ülke içindeki iş birlikçilerinin son günlerde bir takım ekonomik ambargolarla kendilerince diz çöktürmeye çalıştıklarına işaret eden Sözen, yıllarca terör örgütlerini ülkeye karşı kullanan zihniyetin 15 Temmuz'da darbe girişimininde de ülkeyi diz çöktürmeye çalıştıklarını aktardı.

Sözen, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda atalarının birçok cephede yaptığı gibi 15 Temmuz gecesi de bedenlerini tankların önüne atarak 252 şehit ve binlerce gazi verme pahasına bu hainlere diz çökmeyeceklerini bir kez daha bütün dünyaya gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede ve 15 Temmuz gecesinde canlarını bu vatan, bayrak, onur ve şerefimiz için, tam bağımsız bir Türkiye için feda eden şehitlerimizin aileleri ve gaziler olarak ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde aldığımız şehitlik ve gazilik maaşını devletimizin hazinesine bağışlamak istiyoruz. Bizler bu vatan için, bayrağımızın dalgalanması için, ezanlarımızın susmaması için, sevdiklerimizi, gözlerimizin nuru çocuklarımızı, babalarımızı şehit verdiysek, bugün de aynı amaçlar uğruna aldığımız maaşları feda etmeye hazırız. Yeter ki bayrağımız inmesin, ezanımız susmasın, namus ve onurumuz çiğnenmesin, ülkemiz tam bağımsız olarak varlığını sürdürsün. Çünkü biz biliyoruz ki, parasız yaşarız, ekmeksiz yaşarız ama vatansız asla yaşayamayız. Biliyoruz ve inanıyoruz ki vatanı olmayanın şerefi de, onuru da olmaz."

Şehit ve gazi aileleri olarak devletin, milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını vurgulayan Sözen, "Biz bu vatan için sadece maaşımızı değil, bin canımız olsa hepsini feda etmeye hazırız. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana'. Bizde ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanlarda ülkemiz için ne yaparsak azdır. Bu ülkede yaşayan herkes bu zor zamanlarda ülkemize sahip çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.