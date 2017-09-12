Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 15 şehitliğin ihya edilmesi için düzenlenen "Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması"na 37 başvuru gerçekleştirildi.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Alan Uzmanı Şahin Aldoğan, Conkbayırı yakınlarındaki ihya edilecek şehitlikler arasında yer alan Kılıçdere Şehitliğini ziyaret etti.



Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaşdemir, tarihi alandaki şehitlikleri ihya etmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Şehitliklerin ihyası için "Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması" düzenlendiğini belirten Kaşdemir, "Şu anda 15 gerçek şehitliğin ihyası için 37 proje başvurusu yapıldı. Bu projeler, jüri tarafından incelenip değerlendirilecek. Tarihi alana, buradaki manevi atmosfere, Çanakkale ruhuna en yaraşır, yakışır projeler seçilip Tarihi Alan Başkanlığına teslim edilecek." dedi.



Kaşdemir, herkesin fikrinden ve hayallerinden faydalanmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu tasarım projelerinden bazılarında belki beton olmayacak, sadece ahşap olacak. Belki de sadece düz bir zemin ya da bir ses olacak. Bu, daha belli değil. Bir takım 'Çanakkale'deki tarihi alanda bir betonlaşma mı olacak' şeklindeki endişeyi anlıyorum ama asla böyle bir düşüncemiz yok. Biz burada daha çok ruha, duygulara hitap etmek, Çanakkale ruhunu daha çok hissettirmek istiyoruz. Bu süreç, 9 Ocak 2018'de sona erecek. Dereceye girecek projeleri açıklayıp, ödüllerini vereceğiz. Ondan sonraki süreçte de yapıp, yapmamak için bir karar vereceğiz. İlla yapmak zorunda değiliz. Buradaki tarihi dokuya, atmosfere, coğrafi şartlara en uygun kararı hep beraber verip ondan sonra uygulayacağız. Hedefimiz, tarihi alanın dünyanın en büyük açık hava müzesi olması."