Şehitlik anıtı yenileniyor
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Şehitlik anıtı yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şehitlik anıtı yenileniyor

İzmit Belediyesi, valilik onayıyla başladığı yenileme projesiyle Bağçeşme Şehitlik Anıtını daha sağlam, okunaklı ve bakımlı hale getiriyor.

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İzmit Belediyesi, valilik onayıyla başladığı yenileme projesiyle Bağçeşme Şehitlik Anıtını daha sağlam, okunaklı ve bakımlı hale getiriyor.

Bağçeşme Şehitlik Korusu'nda bulunan Şehitlik Anıtı'nda dökülmeler ve zamana karşı yıpranmalar nedeniyle İzmit Belediyesi yenileme çalışması yapıyor. Kocaeli Valiliği tarafından onaylanan Şehitlik Anıtı'nın yenilenmesinde ilk adım belediyenin Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından proje hazırlanmasıyla atıldı. Hazırlanan yenileme projesiyle şehitlik anıtı daha dayanıklı olacak.

Projede Bağçeşme Şehitlik Korusu'ndaki anıtın zemininde ve duvarlarında bulunan mevcut kaplamalar değiştirilecek. Anıtın üzerinde çakılı olan şehitlerin isimlerinin bulunduğu plakalar yenilenecek ve daha okunaklı olması için isimleri plakalara kazınacak. Yenilenen plakalar projedeki şekliyle anıtın çevresine yapılacak duvarlara monte edilecek. Anıtın üzerine ise Türk Bayrağı, Atatürk'ün fotoğrafı, sözü ve Türkiye haritası takılacak. Projede anıttaki plakalarda isimleri bulunmayan şehitler için de plaka eklenecek. İzmit Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan yeni tasarım anıt projesinde plakalardaki yenilemelerin ardından anıtın çevresinde bitkilendirme yapılacak. - KOCAELİ

Şehitlik anıtı yenileniyor
Şehitlik anıtı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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