Şehitliği ziyaret eden Bursalılardan Lütfü Türkkan'a tepki: "Şehitlerimize minnet borçluyuz. Bu şahsın milletvekilliğinin düşmesini bekliyoruz"

BURSA - İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepkiler sürüyor. Bursa'da şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesini istedi.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine Bursalılar da tepki gösterdi. Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar, şehitler için dua etti. Bursalılar, vatan için canlarını veren şehitlere bu saygısızlığın affedilemeyeceğini ifade etti. Sadettin Türk isimli vatandaş, "Şehit ailelerine yapılan bu çirkin saldırı çok acı verici bir şey. Ayrıca bu olay bütün şehitlere yapılan bir hakaret demektir. Fakat her halde bu şahsı istifa ettirirler. Bu şahsın milletvekilliği devam ediyor, ama halkın gözünde ne oldu, önemli olan o. Yani İyi Parti'den istifa etmesiyle değişen bir şey yok. Bu yaptığı acı bir hadise. O da hatasını sanırım anladı ve özür diledi. Fakat bu özür yetmez. Bu çok büyük bir hakarettir. Bu şahsın milletvekilliğinin düşmesini bekliyoruz. Zaten gerekli cevabı da meclis verecektir" dedi.

"Şehitlerimize hakaret edenleri Allah kahretsin"

Bir başka vatandaş ise, "Şehit ailesine yapılan bu edepsiz saldırıyı kınıyorum. Bir Türk vatandaşı olarak biz şehitlerimize minnet borçluyuz. Bu bayrağın altında biz onların sayesinde duruyoruz. Onlar olmasa bu vatan, bu millet olmazdı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimize hakaret edenleri ise Allah kahretsin. O şahsın milletvekilliğinden derhal istifa etmesi lazım" dedi.